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11:18, 15 марта 2025Россия

Силовики в Курской области начали задерживать переодетых в российских военных бойцов ВСУ

Под Курском солдаты ВСУ переодевались в форму российских бойцов, чтобы спастись
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские силовики начали выявлять в освобожденных населенных пунктах Курской области украинских солдат, переодетых в бойцов ВС России. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах сообщили, что помощь в задержании солдат ВСУ оказывают местные жители, которые информируют российских военных о подозрительных личностях. Украинские солдаты переодеваться в форму бойцов РФ, чтобы спастись. «Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов», — сказал источник агентства.

Ранее командир группы Аида спецназа «Ахмат» сообщал, что в некоторых подвалах в населенных пунктах Курской области можно обнаружить выживших украинских солдат, которые «просто пытаются переждать». «Попадаются и те, кто одевается в гражданку, пытаясь уйти», — рассказал командир группы.

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