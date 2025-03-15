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11:08, 15 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа уйдет в отставку

Axios: Спецпосланник Трампа по заложникам Белер уйдет в отставку
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Адам Бёлер

Адам Бёлер. Фото: Alex Brandon / AP

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер уйдет в отставку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным высокопоставленного представителя администрации Трампа, это решение было принято в связи с намерением перевести Белера на должность посланника с более широкими полномочиями.

Кроме того, Белер стал первым официальным лицом США, когда-либо напрямую контактировавшим с представителями палестинского радикального движения ХАМАС. Несмотря на одобрение переговоров со стороны президента США Дональда Трампа, они вызвали гнев среди республиканцев в Сенате.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога якобы отстранили от переговоров по просьбе Кремля.

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