В Кремле опровергли информацию об отстранении Келлога от переговоров по просьбе России

Песков опроверг информацию об отстранении Келлога от переговоров по просьбе РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога якобы отстранили от переговоров по просьбе Кремля. Его слова передает ТАСС.

Нет, я не могу подтвердить [сообщения об отстранении Келлога по просьбе России], — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что именно США принимают «решение, кого назначать, кого не назначать».

Ранее газета Politico сообщила, что Келлог больше не принимает активного участия в урегулировании украинского конфликта.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного российского чиновника сообщил, что Россия якобы не хочет видеть спецпредставителя на переговорах, так как Келлог «слишком близок к Украине».