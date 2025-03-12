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01:53, 12 марта 2025Мир

В США заявили об отстранении спецпосланника по России и Украине от переговоров

Politico: Кита Келлога отстранили от переговоров по урегулированию на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Hayes Potter / Unsplash

Чиновники из администрации США указывают на то, что спецпосланник американского президента по России и Украине Кит Келлог больше не принимает активного участия в урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет газета Politico.

Как указывает газета, на первый план в этом вопросе выходят такие люди, как госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

«В качестве примера можно привести текущие переговоры между американцами и украинцами в Саудовской Аравии: почему специальный представитель Трампа по Украине не участвует в переговорах с Украиной?» — говорится в материале.

Газета резюмирует, что роль Келлога оказалась под большим вопросом, и в целом в администрации сейчас неясно, «кто за что отвечает». При этом некоторые близкие к чиновнику люди отрицают эти заявления, отмечая, что Келлог работает напрямую с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что к концу недели в Москву прибудет Уиткофф. Пока неизвестно, состоятся ли у него переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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