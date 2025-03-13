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23:24, 13 марта 2025Мир

В США сообщили об одном условии России по переговорам по Украине

NBC: Россия не хочет видеть Келлога на переговорах по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия не хочет видеть спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога на переговорах по Украине. Об одном условии РФ сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванного российского чиновника.

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что Россия считает Келлога «проукраински настроенным». Американский чиновник в беседе с NBC подтвердил эту информацию, однако не сообщил, когда администрации Трампа было передано это пожелание.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня. В Кремле, комментируя инициативу, заявляли, что не хотят забегать вперед, а для оценки предложенного перемирия российская сторона сначала «должна эту информацию получить».

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