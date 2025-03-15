Стало известно о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке

Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о ликвидации одного из главарей группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Ираке.

«Сегодня был убит беглый лидер "ИГ" в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные», — сообщил Трамп, отметив, что операция была проведена в координации с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.

Ранее Трамп отдал приказ нанести высокоточные авиаудары по одному из главарей террористической группировки ИГ. Американский лидер пояснил, что утром приказал военным разгромить «прячущихся в пещерах» организатора атак ИГ и других террористов, которых тот завербовал и возглавил в Сомали. Политик уточнил, что эти люди угрожали Соединенным Штатам и их союзникам.