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20:47, 15 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных в сторону Сум

Телеканал «Россия 1»: Российские военные продвинулись в сторону Сум
Мария Винар

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик заявил в эфире телеканала «Россия 1» о продвижении российских военных в сторону Сум.

Журналисты поинтересовались у российского бойца до какого срока стоит задача создать буферную зону и о планах пройти ближе к упомянутому городу. «Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — ответил он.

По его словам, также стало известно, что на территории освобожденной Суджи все еще присутствуют небольшие скопления украинских солдат. Он отметил, что многие из них прячутся в подвалах, поскольку командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) их бросило.

Ранее сообщалось, что за ночь в Сумах произошло 11 взрывов.

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