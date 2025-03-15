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03:42, 15 марта 2025Бывший СССР

В украинских Сумах произошло 11 взрывов за ночь

Мэр Сум Кобзарь сообщил об 11 взрывах за ночь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В украинских Сумах произошло 11 взрывов за ночь, об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил мэр города Артем Кобзарь.

Оператор систем «Сумыоблэнерго» сообщил о перебоях с электроснабжением после взрывов, ведутся восстановительные работы.

Как сообщил украинский 24-й канал, в ночь на субботу Сумы атаковали беспилотники, что вызвало перебои со светом.

Ранее взрывы произошли в Кривом Роге. Глава областной военной администрации Днепропетровской области предупредил о ракетной атаке. По предварительной информации, пострадали четыре человека, позднее их число выросло до 12.

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