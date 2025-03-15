В украинских Сумах произошло 11 взрывов за ночь

Мэр Сум Кобзарь сообщил об 11 взрывах за ночь

В украинских Сумах произошло 11 взрывов за ночь, об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил мэр города Артем Кобзарь.

Оператор систем «Сумыоблэнерго» сообщил о перебоях с электроснабжением после взрывов, ведутся восстановительные работы.

Как сообщил украинский 24-й канал, в ночь на субботу Сумы атаковали беспилотники, что вызвало перебои со светом.

Ранее взрывы произошли в Кривом Роге. Глава областной военной администрации Днепропетровской области предупредил о ракетной атаке. По предварительной информации, пострадали четыре человека, позднее их число выросло до 12.