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07:18, 15 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о стремительном продвижении ВС РФ на всех участках фронта

Ганчев заявил о стремительном продвижении ВС РФ на всех участках фронта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта. Его слова приводит ТАСС.

Ганчев заявил о стремительном продвижении ВС РФ на всех участках фронта и уточнил, что эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области. Он подчеркнул, что в Киеве предпринимают усилия для сдерживания российского наступления.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области. «Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 километр вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов», — сказал он.

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