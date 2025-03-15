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23:55, 14 марта 2025Россия

Стало известно об ультиматуме для ВСУ в Курской области

Солдатам ВСУ дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие в Курской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области, выдвинули ультиматум — они могут капитулировать до утра 15 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Членам украинских формирований в Курской области дали время сложить оружие до 06:00 [мск] утра 15 марта», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинские власти приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Путин гарантировал жизнь украинским солдатам в Курской области, если они сложат оружие. В противном случае все они будут уничтожены.

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