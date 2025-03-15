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20:38, 15 марта 2025Мир

Трамп опроверг слухи о длительном ожидании Уиткоффом встречи с Путиным

Трамп опроверг слухи, что Уиткоффа заставили ждать встречи с Путиным 9 часов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа не заставили ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным более девяти часов. Глава США Дональд Трамп опроверг слухи о переговорах с Россией в своей социальной сети Truth Social.

«Единственная причина, по которой они [СМИ] придумали эту историю, — это попытка унизить, потому что они больные дегенераты», — написал он.

Американский лидер уточнил, что никакого ожидания не было и встреча Путина и Уиткоффа прошла «быстро и эффективно».

Ранее Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным по Украине. По его словам, обсуждения идут достаточно хорошо, однако на данный момент сложилась трудная ситуация.

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