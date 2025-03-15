Трамп опроверг слухи о длительном ожидании Уиткоффом встречи с Путиным

Спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа не заставили ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным более девяти часов. Глава США Дональд Трамп опроверг слухи о переговорах с Россией в своей социальной сети Truth Social.
«Единственная причина, по которой они [СМИ] придумали эту историю, — это попытка унизить, потому что они больные дегенераты», — написал он.
Американский лидер уточнил, что никакого ожидания не было и встреча Путина и Уиткоффа прошла «быстро и эффективно».
Ранее Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным по Украине. По его словам, обсуждения идут достаточно хорошо, однако на данный момент сложилась трудная ситуация.