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22:41, 14 марта 2025Мир

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным по Украине

Трамп назвал хорошими обсуждения с Путиным насчет прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, как идут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по прекращению огня на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным по Украине и подчеркнул, что обсуждения идут достаточно хорошо. Он отметил, что на данный момент сложилась сложная ситуация.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с лидером страны Владимиром Зеленским. Однако Путин считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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