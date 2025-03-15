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21:20, 15 марта 2025Мир

Трамп отправил сотрудников «Голоса Америки» в отпуск

ABC News: Сотрудников радио «Голос Америки» отправили в отпуск указом Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Сотрудников американской радиостанции «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) начали принудительно отправлять в отпуск указом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Штатные сотрудники "Голоса Америки" сегодня утром получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск», — указано в сообщении.

Отмечается, что причиной этому стал указ Трампа о сокращении функций нескольких ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM). Сотрудникам этого СМИ также запретили доступ в госучреждения, в том числе в Белый дом.

Ранее в Белом доме назвали лузером влиятельный американский телеканал CNN. Канал счел фейком заявление Трампа о том, что его предшественник Джо Байден выделял средства на создание мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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