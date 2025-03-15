Шошоакэ: Сфальсифицированные выборы в Румынии не могут быть признаны Трампом

Президента США Дональда Трампа попросили не признавать результаты предстоящих выборов президента Румынии из-за нарушений «элементарных демократических правил». К этому призвала председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ в своем письме, передает РИА Новости.

«Повторное отклонение моей кандидатуры на президентских выборах в Румынии показывает, что демократическая система разрушена, а выборы уже сфальсифицированы. Эти выборы не могут быть признаны США», — написала она.

По словам политика, ее недопуск не имеет законных оснований и является нарушением Конституции Румынии. Шошоакэ отметила, что к запрету ее кандидатуры причастна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая «напрямую вовлечена в избирательное мошенничество в Румынии» из-за желания сохранить контроль над страной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о связях недопущенного до выборов в Румынии Кэлина Джорджеску с Москвой. «Это полная глупость. Это абсолютно безосновательное обвинение. Джорджеску также, кстати, импонировал и Трамп, и идеи трампизма», — отметил представитель Кремля.