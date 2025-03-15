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15:42, 15 марта 2025Мир

Ушаков описал фразой «ласковые собачки» поведение лидеров ЕС с Трампом

Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Как президент России Владимир Путин и говорил, европейские лидеры ведут себя с главой США Дональдом Трампом как ласковые собачки у ног хозяина. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, европейские лидеры изменили свою риторику и стали призывать к миру на Украине из-за Трампа. «Как они будут вести себя при Трампе? И он [Путин] так описал: что они будут как ласковые собачки у ног хозяина», — сказал Ушаков.

Ранее помощник российского лидера заявил, что диалог между Россией и Соединенными Штатами уже восстановлен. Он уточнил, что он регулярно осуществляется по целому ряду каналов.

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