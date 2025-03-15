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21:34, 14 марта 2025Россия

В Кремле рассказали о ходе диалога между Россией и США

Помощник президента Ушаков: Диалог между Россией и США восстановлен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Egor Filin / Unsplash

Диалог между Россией и Соединенными Штатами уже восстановлен, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Его слова передает РИА Новости

«Такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», — рассказал чиновник.

Ранее Ушаков рассказывал, что Вашингтон и Москва обсуждают будущее российско-американских отношений. До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц поддерживают нормальный диалог с Москвой. Российский министр подчеркивал, что не собирается осмысливать заявления американских политиков, которые они делают на публику.

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