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11:42, 15 марта 2025Интернет и СМИ

В Британии назвали самую дорогую ошибку Украины

The Telegraph: Вторжение в Курскую область — самая дорогая ошибка Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — самая дорогая ошибка украинского руководства. Об этом пишет The Telegraph.

«Наступление на Курской дуге оказалось самой дорогой ошибкой Украины», — утверждается в публикации.

По словам авторов, надежды стран Запада на победу Киева заметно снизились в 2023 году после неудачного контрнаступления украинских войск. Кроме того, отступление ВСУ в Курской области делает мирные переговоры с Москвой еще более вероятными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил формированиям ВСУ в Курской области, что у них еще есть время сложить оружие. При этом он уточнил, что лимит времени на добровольную сдачу в плен уже на исходе.

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