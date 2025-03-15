The Telegraph: Вторжение в Курскую область — самая дорогая ошибка Украины

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — самая дорогая ошибка украинского руководства. Об этом пишет The Telegraph.

«Наступление на Курской дуге оказалось самой дорогой ошибкой Украины», — утверждается в публикации.

По словам авторов, надежды стран Запада на победу Киева заметно снизились в 2023 году после неудачного контрнаступления украинских войск. Кроме того, отступление ВСУ в Курской области делает мирные переговоры с Москвой еще более вероятными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил формированиям ВСУ в Курской области, что у них еще есть время сложить оружие. При этом он уточнил, что лимит времени на добровольную сдачу в плен уже на исходе.