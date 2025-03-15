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14:44, 15 марта 2025Россия

В Дагестане загорелся один из крупнейших лесных массивов

В Ахтынском районе Дагестана загорелся один из крупнейших лесных массивов
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Осторожно, новости

В Дагестане загорелся один из крупнейших лесных массивов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Возгорание началось утром на склоне горы Хрюгского леса, расположенном в Ахтынском районе республики. В ликвидации пожара задействованы 64 человека, 40 из которых — местные жители.

Уточняется, что к месту инцидента невозможно подвезти специализированную технику. Работы по ликвидации пожара, площадь которого составляет четыре гектара, в настоящий момент осложнены.

Ранее сообщалось, что природные пожары охватили тысячи гектаров в Приморье.

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