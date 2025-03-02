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14:49, 2 марта 2025Россия

Природные пожары охватили тысячи гектаров в российском регионе

Природные пожары охватили тысячи гектаров в Приморье
Иван Потапов
Иван Потапов

Природные пожары охватили тысячи гектаров в Приморье. Соответствующее видео очевидцев опубликовано в Telegram-канале издания «Владивосток онлайн».

«Приморцы делятся видео, на которых машина буквально едет сквозь огонь», — говорится в подписи к видео.

По данным издания, поля горят в Находкинском, Партизанском и Хасанском округах, а всего за последние сутки МЧС зафиксировало десять пожаров на общей площади 3454 гектара.

«С усилением ветра обстановка усложняется, поэтому именно сейчас важно отказаться от разведения огня где бы то ни было», — заявил в своем Telegram-канале приморский губернатор Олег Кожемяко.

В феврале правительство российского региона со ссылкой на данные министерства по делам гражданской обороны и защите от ЧС сообщило о росте площади природных пожаров в Приморье.

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