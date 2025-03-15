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08:47, 15 марта 2025Мир

В Германии допустили поставки оружия Киеву даже в случае прекращения огня

Политик Нимайер: ФРГ найдет способ поставлять вооружения Киеву при перемирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости допустил, что Германия найдет способ поставлять оружие Киеву даже в случае объявления перемирия.

По его словам, власти ФРГ, например, могли бы представлять передачу оружия Украине как гуманитарную помощь после прекращения огня.

«Они заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная. А что можно сказать против гуманитарной помощи?» — задался вопросом Нимайер.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут встречу 18 марта, чтобы обсудить политику Европейского союза (ЕС) и конфликт на Украине.

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