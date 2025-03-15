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06:43, 15 марта 2025Мир

В Германии оценили последствия для Украины после операции в Курской области

Рихтер: Операция Украины в Курской области стоила больших резервов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Операция Украины в Курской области стоила больших кадровых резервов, но не принесла преимуществ, заявил Focus полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер.

Он отметил, что для Украины испарилась возможность предлагать территориальные обмены. «Сейчас главное для украинцев — максимально невредимым выбраться из окружения и сохранить собственную жизнь", — счел Рихтер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области «свою задачу выполнила». «Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал он.

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