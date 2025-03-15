Депутат Слуцкий заявил, что Зеленскому плевать на гуманизм России

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий описал реакцию президента Владимира Зеленского на гуманизм России фразой «похоже плевать». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Так, Слуцкий заявил, что украинский лидер отказывается признавать факт окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. При этом он отметил, что на Западе уже согласились с неизбежной победой Российской армии. «Зеленскому похоже плевать и на призывы [президента США Дональда] Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю», — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий отметил, что Зеленский благодаря своими действиями подписал своей армии приговор. «Полнейший провал по всем направлениям», — заключил он.

Ранее Слуцкий призвал Зеленского признать поражение в Курской области.