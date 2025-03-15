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19:29, 15 марта 2025Россия

В Госдуме описали реакцию Зеленского на гуманизм России фразой «похоже плевать»

Депутат Слуцкий заявил, что Зеленскому плевать на гуманизм России
Мария Винар

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий описал реакцию президента Владимира Зеленского на гуманизм России фразой «похоже плевать». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Так, Слуцкий заявил, что украинский лидер отказывается признавать факт окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. При этом он отметил, что на Западе уже согласились с неизбежной победой Российской армии. «Зеленскому похоже плевать и на призывы [президента США Дональда] Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю», — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий отметил, что Зеленский благодаря своими действиями подписал своей армии приговор. «Полнейший провал по всем направлениям», — заключил он.

Ранее Слуцкий призвал Зеленского признать поражение в Курской области.

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