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21:34, 14 марта 2025Россия

В Госдуме призвали Зеленского признать поражение в Курской области

Депутат Слуцкий призвал Зеленского признать поражение в Курской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен признать поражение в Курской области, заявил RT депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Дело за Зеленским. Он должен признать поражение в Курске и отдать приказ сдаться. От него зависят сейчас жизни его же сограждан», — сказал политик. По мнению Слуцкого, призыв США сохранить жизни украинским военным является признанием победы России в Курской области.

Ранее Зеленский заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области «свою задачу выполнила». «Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджи. В ответ Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сложить оружие в Курской области.

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