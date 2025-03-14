Депутат Слуцкий призвал Зеленского признать поражение в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский должен признать поражение в Курской области, заявил RT депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Дело за Зеленским. Он должен признать поражение в Курске и отдать приказ сдаться. От него зависят сейчас жизни его же сограждан», — сказал политик. По мнению Слуцкого, призыв США сохранить жизни украинским военным является признанием победы России в Курской области.

Ранее Зеленский заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области «свою задачу выполнила». «Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджи. В ответ Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сложить оружие в Курской области.