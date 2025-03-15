В Госдуме раскрыли судьбу сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области

Депутат Колесник: Пленным бойцам ВСУ под Курском грозит пожизненное заключение

Депутат Госдумы Андрей Колесник раскрыл судьбу сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет News.ru.

Парламентарий заявил, что их проверят на причастность к преступлениям. По его словам, некоторым из них грозит пожизненное заключение.

«Никто не говорил, что их отпустят. Если человек воевал с оружием в руках и сдался — тут еще можно посмотреть. Но если он глумился над мирными жителями, думаю, там вплоть до пожизненного», — объяснил Колесник.

Ранее жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью.

