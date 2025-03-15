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08:31, 15 марта 2025Бывший СССР

Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью

Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью из-за автомобиля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи угрожали расстрелом семье за то, что они не отдали им свой автомобиль. Об этом ТАСС сообщила местная жительница.

Женщина рассказала, что однажды украинские военные угрожали ее семье, поскольку хотели забрать их личную машину.

«Пришла группа, сказали, что им нужна машина. Муж ответил, что это его автомобиль, а солдаты ВСУ сказали отдать ключи, иначе они его расстреляют», — рассказала она.

Известно, что женщина находилась в оккупированной Судже с момента вторжения ВСУ в Курскую область.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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