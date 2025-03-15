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13:04, 15 марта 2025Бывший СССР

В Италии наступление ВСУ в Курской области назвали ошибкой

La Repubblica: Наступление ВСУ в Курской области может вернуться им бумерангом
Мария Винар

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Военный обозреватель Джанлука Ди Фео назвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ошибкой. Соответствующий материал появился на сайте итальянской газеты La Repubblica.

Ди Фео считает данный шаг Украины неосторожным. По его мнению, он может вернуться ей бумерангом.

«Маневр в Курске оказался ошибочным с военной точки зрения. Он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить», — объяснил автор статьи и отметил, что украинцы лишись надежды на иной исход конфликта после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром ВСУ в приграничной части Курской области переломным моментом конфликта.

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