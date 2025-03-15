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08:49, 15 марта 2025Россия

Разгром ВСУ в Курской области назвали переломным моментом конфликта

Депутат Госдумы Шеремет назвал разгром ВСУ в Курской области переломным моментом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной части Курской области переломным моментом конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению депутата, украинские власти и их западные союзники хотели навредить России вторжением в Курскую область, однако получили обратный результат.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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