Депутат Госдумы Шеремет назвал разгром ВСУ в Курской области переломным моментом

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной части Курской области переломным моментом конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению депутата, украинские власти и их западные союзники хотели навредить России вторжением в Курскую область, однако получили обратный результат.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.