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18:45, 15 марта 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о неформальной встрече Путина, Лукашенко и Рахмона

Кремль: Путин, Лукашенко и Рахмон проводят неформальную встречу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон проводят 15 марта неформальную встречу. Об этом заявили в Кремле, сообщает ТАСС.

Главы государств также связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточняется, что между президентами состоялся теплый, дружеский разговор. Политики обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Кроме того, лидеры договорились встретиться 9 Мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Лукашенко заявил о «тайных» звонках Путину. По его словам, российскому лидеру поступали звонки с Украины и от зарубежных представителей, это была непубличная договоренность.

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