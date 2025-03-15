В Кремле заявили о неформальной встрече Путина, Лукашенко и Рахмона

Кремль: Путин, Лукашенко и Рахмон проводят неформальную встречу

Президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон проводят 15 марта неформальную встречу. Об этом заявили в Кремле, сообщает ТАСС.

Главы государств также связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточняется, что между президентами состоялся теплый, дружеский разговор. Политики обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Кроме того, лидеры договорились встретиться 9 Мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Лукашенко заявил о «тайных» звонках Путину. По его словам, российскому лидеру поступали звонки с Украины и от зарубежных представителей, это была непубличная договоренность.