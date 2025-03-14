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22:02, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину

Лукашенко: Путину поступали тайные звонки с Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «тайных» звонках президенту России Владимиру Путину с Украины и из-за рубежа, а также раскрыл детали о контактах с Украиной через «окна» на границе. Об этом он рассказал в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой,.

По словам Лукашенко, Путину поступали звонки с Украины и от зарубежных представителей, это была непубличная договоренность. Отвечая на вопрос, есть ли в Евросоюзе и на Украине договороспособные политики, Лукашенко заявил, что таких нет, но «мы все равно разговариваем с ними».

Кроме того, белорусский лидер высказался о перемирии на Украине, отметив, что оно вызывает много вопросов, и повторил свое мнение о том, что у США нет «четко очерченного» плана урегулирования. При этом он опроверг факт о том, что через пять лет в Европе будет большая война.

«Я вам скажу, что никакой войны Путин и руководство России не планирует. И никакой войны через пять лет не будет», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что на Украине отсутствуют договороспособные чиновники. Белорусский лидер выразил мнение, что в диалог следует вступать с теми, кто этого хочет. Он также признался, что не видит у Киева страстного желания разговаривать с Минском и Москвой.

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