В МИД Украины назвали Лукашенко тараканом за слова о «гниде» Зеленском

Представитель МИД Украины Тихий назвал Лукашенко тараканом

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко тараканом за заявление об украинском лидере Владимире Зеленском. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы. (...) Кроме того, переход в область энтомологии таракану точно не пойдет на пользу», — написал Тихий.

Таким образом он прокомментировал выступление Лукашенко, в ходе которого белорусский лидер назвал Зеленского гнидой. «Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой.