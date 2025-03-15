В МИД Украины назвали Лукашенко тараканом за слова о «гниде» Зеленском

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко тараканом за заявление об украинском лидере Владимире Зеленском. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.
«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы. (...) Кроме того, переход в область энтомологии таракану точно не пойдет на пользу», — написал Тихий.
Таким образом он прокомментировал выступление Лукашенко, в ходе которого белорусский лидер назвал Зеленского гнидой. «Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой.