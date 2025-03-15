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23:45, 15 марта 2025Россия

В Москве неизвестные обстреляли электричку

В Москве неизвестные обстреляли электричку на станции МЦД-2 Трикотажная
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Неизвестные обстреляли электричку на МЦД-2. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 марта, на станции Трикотажная. По словам очевидцев, неизвестные открыли стрельбу сразу после отправления поезда, в результате чего на окнах появились отверстия, напоминающие пулевые повреждения.

Пассажиры проинформировали о случившемся службу безопасности.

Ранее стало известно о стрельбе у частного детского сада в московском поселке Коммунарка. Предварительно, причиной послужил конфликт двух мужчин. Новый сожитель мамы одного из воспитанников поссорился с ее бывшим избранником. Мужчины вышли за территорию сада, где отец ребенка выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия.

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