В Москве неизвестные обстреляли электричку на станции МЦД-2 Трикотажная

Неизвестные обстреляли электричку на МЦД-2. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 марта, на станции Трикотажная. По словам очевидцев, неизвестные открыли стрельбу сразу после отправления поезда, в результате чего на окнах появились отверстия, напоминающие пулевые повреждения.

Пассажиры проинформировали о случившемся службу безопасности.

Ранее стало известно о стрельбе у частного детского сада в московском поселке Коммунарка. Предварительно, причиной послужил конфликт двух мужчин. Новый сожитель мамы одного из воспитанников поссорился с ее бывшим избранником. Мужчины вышли за территорию сада, где отец ребенка выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия.