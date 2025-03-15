В освобожденном курском селе нашли предсмертный дневник россиянки

В освобожденном селе Курской области бойцы РФ нашли предсмертный дневник женщины

В освобожденном селе Мартыновка Курской области бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) нашли предсмертный дневник женщины. В тетради она писала от руки о жизни в оккупации, передает ТАСС.

Пожилая россиянка вела дневник, чтобы родные могли узнать о ее последних днях. Его нашли бойцы батальона Питерского спецназа «Ахмат», которые эвакуировали тело погибшей. Имя женщины пока не известно.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. Простите меня, а я всех прощаю, очень жалко всех. Думаю все про вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77,3 лет», — обратилась пенсионерка к родственникам.

В своем дневнике женщина также описывала повседневную жизнь в оккупации, обращалась к внучке Елене и поздравила ее в с днем рождения, а также мечтала о скорой смерти и рассказала о своей последней воле — быть похороненной с крестом и фотографией.

Российские военные начали эвакуировать тела погибших мирных жителей в Мартыновке. Пока удалось найти двух умерших пожилых женщин.

До этого стало известно, что бойцы ВС РФ начали разминировать освобожденные территории под Курском. В дальнейшем там собираются восстанавливать социально значимые и другие инфраструктурные объекты, необходимые для нормальной жизни и хозяйственной деятельности в регион