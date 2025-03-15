В порту Одессы заметили связанные с США корабли

Координатор подполья Лебедев: На рейд в порту Одессы встали пять сухогрузов

На рейд в порту Одессы встали пять сухогрузов, разместившихся в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях. Об этом в Telegram-канале в субботу сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, известный под позывным Лохматый.

Над водой образовалась небольшая дымка, а уровень радиации над портом составляет 0.17 МкЗв/час, указал Лебедев. Один сухогруз среднего размера, по его данным, расположился на восьмом причале в Карантинной гавани, еще один малый сухогруз — на двенадцатом причале в Новой гавани.

Также координатор подполья рассказал о повышенной активности грузовых составов, указывающей на скорую отправку грузов. При этом «МК» в своей публикации ссылается на сведения онлайн-карт, указывающих на прибытие в одесский порт корабля под флагом Палау — страны, связанной с США.

Ранее стало известно об ударе ракетой по грузовому судну в порту Одессы. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», он был совершен российскими войсками, а сам сухогруз перевозил средства военной помощи Украине.