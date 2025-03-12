RusVesna показала кадры мощного удара ВС РФ по судну в порту Одессы

Российские войска ударили ракетой по грузовому судну в порту Одессы. Кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», они были взяты из нескольких украинских пабликов.

В публикации уточняется, что на сухогрузе под флагом Барбадоса перевозилась военная и иная помощь Украине.

Также под удар попала нефтебаза в Одессе. Спустя более чем сутки после атаки пожар на ней вспыхнул с новой силой. Также после прилета взрывы произошли на инфраструктурном объекте в Днепропетровской области.

11 марта сообщалось, что в Одессе в результате серии взрывов началось возгорание резервуара с горючим. 8 марта стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы. В результате атаки тогда загорелось промышленное здание и автомобильная заправочная станция.

