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07:12, 12 марта 2025Бывший СССР

Российские войска ударили ракетой по грузовому судну в порту Одессы

RusVesna показала кадры мощного удара ВС РФ по судну в порту Одессы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Server Amzayev / Globallookpress.com

Российские войска ударили ракетой по грузовому судну в порту Одессы. Кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», они были взяты из нескольких украинских пабликов.

В публикации уточняется, что на сухогрузе под флагом Барбадоса перевозилась военная и иная помощь Украине.

Также под удар попала нефтебаза в Одессе. Спустя более чем сутки после атаки пожар на ней вспыхнул с новой силой. Также после прилета взрывы произошли на инфраструктурном объекте в Днепропетровской области.

11 марта сообщалось, что в Одессе в результате серии взрывов началось возгорание резервуара с горючим. 8 марта стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы. В результате атаки тогда загорелось промышленное здание и автомобильная заправочная станция.

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