Дубинский: Зеленский должен прекратить мобилизацию для достижения мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить мобилизацию, чтобы достичь мирного урегулирования с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Может ли Украина отказаться от мобилизации для достижения перемирия? Мое мнение — безусловно, может. И должна это сделать», — написал он.

По его словам, нынешняя мобилизация на Украине, представляющая из себя похищение людей, является репрессивно-карательным механизмом для сохранения контроля над обществом.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку после слов российского лидера Владимира Путина о прекращении огня. По мнению депутата, отказ Зеленского от перемирия приведет к тому, что оставшиеся в Курской области украинские военнослужащие будут «принесены в жертву».