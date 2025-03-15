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22:26, 15 марта 2025Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского прекратить мобилизацию

Дубинский: Зеленский должен прекратить мобилизацию для достижения мира с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить мобилизацию, чтобы достичь мирного урегулирования с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Может ли Украина отказаться от мобилизации для достижения перемирия? Мое мнение — безусловно, может. И должна это сделать», — написал он.

По его словам, нынешняя мобилизация на Украине, представляющая из себя похищение людей, является репрессивно-карательным механизмом для сохранения контроля над обществом.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку после слов российского лидера Владимира Путина о прекращении огня. По мнению депутата, отказ Зеленского от перемирия приведет к тому, что оставшиеся в Курской области украинские военнослужащие будут «принесены в жертву».

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