Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:08, 15 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о «ловушке» для Зеленского

Дубинский: Слова Путина о прекращении огня стали ловушкой для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку после слов российского лидера Владимира Путина о прекращении огня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Называется, разыграли по нотам. Предложение Путина о перемирии с отказом от мобилизации совпало с окружением 10 000 украинских солдат на территории России. Спасти солдат можно только согласившись на перемирие по условиям России», — написал он.

По его словам, отказ Зеленского от перемирия приведет к тому, что оставшиеся в Курской области украинские военнослужащие будут «принесены в жертву».

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий описал реакцию Зеленского на гуманизм России фразой «похоже плевать». «Зеленскому похоже плевать и на призывы [президента США Дональда] Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю», — подчеркнул парламентарий.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о появлении у Украины ракеты «Длинный Нептун». Что на это ответили в России?

    Трамп назначил спецпосланника по Украине

    На Западе отреагировали на слова Зеленского об «успехе» операции в Курской области

    Почти миллион протестующих вышли на улицы в Сербии

    «Локомотив» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось

    Вэнс назвал виновного в перепалке в Белом доме

    Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла особенности его общения с Путиным

    Раскрыты новые подробности о врезавшемся в толпу людей в Москве водителе

    Публикация Зеленского вызвала возмущение на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше