В Раде рассказали о «ловушке» для Зеленского

Дубинский: Слова Путина о прекращении огня стали ловушкой для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку после слов российского лидера Владимира Путина о прекращении огня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Называется, разыграли по нотам. Предложение Путина о перемирии с отказом от мобилизации совпало с окружением 10 000 украинских солдат на территории России. Спасти солдат можно только согласившись на перемирие по условиям России», — написал он.

По его словам, отказ Зеленского от перемирия приведет к тому, что оставшиеся в Курской области украинские военнослужащие будут «принесены в жертву».

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий описал реакцию Зеленского на гуманизм России фразой «похоже плевать». «Зеленскому похоже плевать и на призывы [президента США Дональда] Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю», — подчеркнул парламентарий.

