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10:28, 15 марта 2025Мир

В России предложили Маску совместную миссию на Марс

Глава РФПИ Дмитриев предложил Илону Маску совместную миссию России и США на Марс
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил американскому бизнесмену Илону Маску направить совместную миссии России и США на Марс. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети X.

Дмитриев напомнил, что в 2025 году исполнится 50 лет с первого международного полета в космос в рамках миссии СССР и США «Союз» — «Аполлон». «Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения», — предложил глава РФПИ.

Этой публикацией Дмитриев отреагировал на пост Маска о том, что его человекоподобный робот Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. А если такой полет пройдет хорошо, не позднее 2029 года на планету могут полететь космические корабли с людьми на борту.

Ранее Илон Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Европейским союзом (ЕС), разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения.

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