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01:36, 15 марта 2025Россия

В России предложили повысить НДФЛ для сверхбогатых

Депутат Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35 процентов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил повысить ставку налога для физических лиц до 35 процентов для россиян, чей доход превышает 500 миллионов рублей в год.

«Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить», — считает политик.

Он также напомнил, что ранее предлагал ставку налога 25 процентов для россиян с доходом от 250 до 500 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2024 года средняя номинальная зарплата в России выросла на 21,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В декабре 2024 года средняя номинальная зарплата в России оказалась на отметке в 128 665 рублей. Речь идет об окладе до вычета налогов, но с учетом премий и надбавок. В ряде регионов страны средний размер номинальной зарплаты оказался вдвое больше.

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