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07:35, 15 марта 2025Россия

В России заявили об отсутствующих шансах у ВСУ отойти на технике из Курской области

РИА Новости: У ВСУ нет путей для отхода на технике из Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют шансы организованно отойти на технике из Курской области. Об этом заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ситуация в приграничье критическая для противника, у них нет путей отступления, поскольку все дороги контролируются с воздуха.

«Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы», — добавил источник.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в тупик со спасением группировки ВСУ, попавшей в окружение в Курской области. Рогов отметил, что украинский лидер «находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное».

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