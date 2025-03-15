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01:51, 15 марта 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

Рогов: Зеленский в тупике из-за окруженной в Курской области группировки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в тупик со спасением группировки ВСУ, попавшей в окружение в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Рогова, любое решение Зеленского в сложившейся ситуации станет неверным.

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«Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться — значит признать свое поражение, что станет началом капитуляции. Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышно», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинские власти приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Путин гарантировал жизнь украинским солдатам в Курской области, если они сложат оружие.

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