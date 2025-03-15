В российском регионе пассажирский поезд протаранил фуру

В Ярославской области пассажирский поезд протаранил фуру

В Ярославской области пассажирский поезд протаранил фуру. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло в районе деревни Тамарово, расположенной в российском регионе. Поезд жестко столкнулся с грузовиком на переезде. В результате аварии пострадал водитель фуры. При этом отмечается, что сам поезд не сошел с рельсов. Два пассажира обратились за медицинской помощью.

В настоящий момент полиция выясняет причины произошедшего. Сотрудники железнодорожной службы устраняют затор на путях.

Ранее сообщалось, что в Махачкале бронетранспортер (БТР) переехал легковой автомобиль с водителем внутри.

