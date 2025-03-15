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22:22, 15 марта 2025Мир

В Сербии заявили о возможности ареста Додика по плану западных спецслужб

Вице-премьер Сербии Вулин заявил о возможности ареста Милорада Додика
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amel Emric / File Photo / Reuters

Президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика могут арестовать в ночь на 16 марта силами военного контингента Европейского союза (ЕС) (EUFOR) по плану спецслужб Запада. Такую возможность допустил замглавы правительства Сербии Александар Вулин, его слова приводит газета «Вечерние новости».

«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, [председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада] Стевандича и [премьер-министра Радована] Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает преследование Милорада Додика и считает дело вокруг него политическим. По его словам, Высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт, за несоблюдение предписаний которого осудили Додика, не утвержден Совбезом Всемирной организации и «не кто иной, как самозванец».

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