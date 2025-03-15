В США рассказали о расколе в Демпартии

WP: Демократы в Сенате США столкнулись с расколом после закона о финансировании

Представители Демократической партии в Сенате США столкнулись с расколом после принятия Конгрессом закона о финансировании правительства. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

По данным издания, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер поддержал документ, несмотря на критику со стороны соратников. После его призыва за документ также проголосовали 10 демократов, обеспечив необходимое для принятия законопроекта количество голосов. Если бы закон не был принят, правительство президента США Дональда Трампа столкнулось бы с шатдауном.

«Решение поддержать законопроект Республиканской партии о финансировании оставило Демпартию, которая все еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году, еще более неуправляемой и разделенной», — утверждается в публикации.

Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Джеймс Макговерн заявил, что воткнутые иглы в глаза были бы лучше, чем выступление американского лидера перед Конгрессом США.