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14:38, 15 марта 2025Силовые структуры

В Тбилиси застрелили брата влиятельного вора в законе

SHOT: В центре Тбилиси застрелили брата вора в законе Сухумского
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В центре Тбилиси застрелили 60-летнего Левана Джангвеладзе. Он был братом одного из влиятельных воров в законе Мераба Сухумского, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, это случилось в пятницу вечером, когда Джангвеладзе шел по улице Чавчавадзе. Киллер ожидал мужчину у ресторана и, дождавшись, выпустил в него девять пуль. Некоторые из них попали в расположенное рядом здание и выбили стекла. Подозреваемому удалось скрыться.

Уточняется, что Джангвеладзе прилетел в Грузию на похороны знакомого, а в передвижениях по городу его сопровождала охрана. Одной из версий случившегося называют конфликт, произошедший между ним и криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Также утверждается, что в Москве в собственности Джангвеладзе было три типографии.

Ранее стало известно об аресте Марселя Гасанова, которого Шакро Молодой на сходке в сентябре прошлого года назначил «смотрящим» за Свердловской областью. Мужчину обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии и до 9 апреля отправили в СИЗО. При этом подчеркивалось, что риск нового уголовного дела по тому же обвинению навис и над Шакро Молодым.

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