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09:40, 15 марта 2025Экономика

Владельцев приватизированного жилья предупредили о сложностях с его продажей

Экономист Осянин: Владельцев приватизированного жилья ожидают изменения в законе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Владельцам приватизированного жилья будет сложнее продать его в 2025 году из-за изменений в законах. Об этом предупредил россиян доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин, пишет «Прайм».

Так, с 1 сентября собственникам нужно будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о людях, которые имеют право пожизненно проживать в квартире. Мера будет добровольной и будет учитывать согласие таких жильцов.

Кроме того, любые сделки с приватизированной недвижимостью придется сопровождать заверенным у нотариуса согласием всех жильцов с правом вечного пользования — это создаст дополнительные сложности при продаже, подчеркнул экономист.

При этом при сносе аварийных домов альтернативное жилье дадут не только собственникам, но и всем жильцам с правом пожизненного пользования, если они имеют статус нуждающихся, и это их единственная квартира, рассказал Осянин.

Ранее россиянам назвали способ вложить маткапитал в недвижимость. Эти деньги предложили использовать как первоначальный взнос по ипотеке. Также маткапитал подойдет для оплаты основного долга и процентов по кредиту на приобретение или строительство жилья, отметили эксперты.

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