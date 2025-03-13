Россиянам назвали способ вложить маткапитал в недвижимость

Юрист Клепко: Материнский капитал можно вложить в ипотеку

Материнский капитал в 2025 году можно использовать для оплаты первоначального взноса по жилищному кредиту или займу. Этот и другие способы использования выплаты РИА Новости перечислила партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Марина Клепко.

Также маткапитал подойдет для оплаты основного долга и процентов по кредиту на приобретение или строительство жилья. Его можно использовать для покупки или строительства жилья, а также частичной компенсации расходов на строительство жилья,

оплаты участия в долевом строительстве или жилищном кооперативе.

Кроме того, юрист напомнила, что за счет выплат можно купить долю в праве собственности на жилье. При этом размер такой доли должен позволять выделить в пользование изолированное жилое помещение.

С 1 марта 2025 года маткапитал можно использовать для возведения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) либо реконструкции дома блокированной застройки. Средства маткапитала также можно направить для частичной компенсации этих затрат, в том числе для погашения кредита, взятого с этой целью.

Также с 1 января 2025 года для покупки жилья потребуется заключение о его пригодности для проживания. Изменения не коснутся заявлений, которые были поданы до 1 января текущего года.

В 2024 году россияне чаще всего тратили маткапитал для погашения ипотеки. За год семьям перечислили в общей сложности 434 миллиарда рублей. Наиболее популярным направлением для средств стали ежемесячные выплаты — на них пришлось 600 тысяч всех заявлений из 1,6 миллиона, и улучшение жилищных условий (558 тысяч заявлений).