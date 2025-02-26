Раскрыты самые популярные способы потратить маткапитал

Соцфонд: Чаще всего россияне тратят маткапитал на ипотеку

В 2024 году россияне чаще всего тратили маткапитал для погашения ипотеки. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

За год Соцфонд обработал 1,6 миллиона заявок на использование маткапитала. Всего семьям перечислили 434 миллиарда рублей. Наиболее популярным направлением для средств стали ежемесячные выплаты — на них пришлось 600 тысяч всех заявлений, и улучшение жилищных условий — 558 тысяч заявлений.

На погашение ипотечных кредитов было выделено 268 миллиардов рублей, а на приобретение, ремонт и строительство жилья — 77 миллиардов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования маткапитала для покупки непригодного для проживания жилья. Нововведение вступило в силу с начала 2025 года.