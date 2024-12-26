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20:26, 26 декабря 2024Экономика

Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья

Путин одобрил закон о запрете покупки непригодного для жизни жилья на маткапитал
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использовать средства маткапитала на покупку непригодного для проживания жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведение вступит в силу 1 января 2025 года. После этого отсутствие заключения о соответствии жилья предъявляемым к жилому помещению требованиям и его пригодности для проживания станет основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала.

Такое заключение можно будет оформить в порядке, установленном правительством. Полученный документ будет действовать в течение года.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко поддержала продление программы материнского капитала до конца 2030 года.

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