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03:31, 15 марта 2025Мир

Власти США захотели существенно ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии

NYT: Власти США захотели существенно ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая РФ и Белоруссию, сообщает The New York Times (NYT).

США внесли граждан этих двух стран в категорию, которая предполагает ограничение на посещение страны. При этом границы для россиян и белорусов полностью не закрываются. Визы смогут получить состоятельные предприниматели, посещающие США по вопросам, связанным с бизнесом, а туристы и мигранты скорее всего столкнутся с отказом, говорится в материале.

Источники NYT рассказали, что список стран составили в Госдепе несколько недель назад и в него уже могли быть внесены изменения.

Ранее NYT сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует полностью запретить въезд гражданам некоторых стран. По данным издания, в «красный список», среди прочих, войдут Куба, Иран и КНДР.

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