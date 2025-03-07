США захотели запретить въезд гражданам некоторых стран

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых стран. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленных чиновников.
По данным издания, в «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Уточняется, что там также может оказаться Афганистан.
Ранее испанская газета Pais обвинила Трампа в желании превратить США в «курорт для белых». Утверждалось, что президент создает для американского народа нового внутреннего врага, которого необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны.