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08:27, 7 марта 2025Мир

США захотели запретить въезд гражданам некоторых стран

NYT: Администрация Трампа планирует запретить въезд в США гражданам ряда стран
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Gru / Unsplash

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых стран. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленных чиновников.

По данным издания, в «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Уточняется, что там также может оказаться Афганистан.

Ранее испанская газета Pais обвинила Трампа в желании превратить США в «курорт для белых». Утверждалось, что президент создает для американского народа нового внутреннего врага, которого необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны.

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